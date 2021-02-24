面對感情有人躊躇不前，害怕追愛，也有人奮不顧身，就怕從此錯過良人，搜狐網命理專欄就點名3星座男女行動力驚人，遇到愛情最主動，看上誰就追誰，沒再管你三七二十一。

天蠍座：

面對愛情，只怕天蠍座不主動，一旦他主動就怕心上人「投降」得太快！天蠍座特有的神秘氣質是他的最強助攻，身邊也因此有不少愛慕者蠢蠢欲動，而擅於撩撥人心的天蠍自然有本事讓你慢慢沉迷其中。

白羊座：

白羊座想追誰，絕對不會躊躇不前，一旦有競爭對手，勇敢直白的白羊座絕對會比對方先一步搶得優勢，加上白羊座擅長製造與心儀對象的相處機會，是不辭辛苦、堅忍不拔的追求者，就算對方一開始沒對白羊動心，但總有一天會被白羊滿載的真情所感動。

雙子座：

因為敢於嘗試、不害怕失敗，雙子座面對感情往往是主動出擊的一方，不是屬於坐等戀愛上門的佛系追愛組，此外，古靈精怪的雙子擅長「攻心計」，對於心儀的對象隨時變換追求攻勢，幾個回合下來，自然手到擒來。

(中時新聞網)