現在晚婚的人越來越多，也許是難以找到適合的伴，也許是想要玩夠了再結婚，讓結婚年齡越來越往後推。星座運勢專家艾菲爾分享，射手座、白羊座、水瓶座、雙子座、天蠍座的女生適合晚婚，不急著結婚、慢慢挑選，之後的婚姻生活反而能更加幸福，因此如果現在大齡單身也不用擔心，照著自己的步調，不要讓腳步慌亂，就能找到那個對的人。

▍1.射手座

射手座上榜可說是名副其實，天生喜歡自由自在、無拘無束的射手女本來就沒有早婚體質，在結婚之前一定要先狠狠玩樂過，把願望清單完成，才會願意考慮自己的終身大事，也因為如此，當射手女真正步入禮堂，代表她真的想清楚了、肯穩定下來了，這對於兩人的婚姻來說何嘗不是件好事，即使花費再長的時間等待，再晚結婚真的都值得。

▍2.白羊座

白羊女非常享受單身，覺得人生其實還有許多想做的事情，而結婚並不是最重要的，生活只想依照自己的步調前進，因此也不急著脫單，或怕晚婚而匆促結婚。一旦白羊女拋開堅持已久的任性，願意過著安穩地兩人生活，代表離結婚之路已不遠，這樣深思熟慮過的愛情，才是維持好婚姻不二法門。

▍3.水瓶座

對任何事情都有自己一套想法的水瓶女，對婚姻的看法也比較特別。當同年齡層的女孩們已經開始急著要找一輩子相依的白馬王子，水瓶女依然老神在在，除非找到真正相愛、生活上有共識的另一伴才肯結婚，秉持著寧缺勿濫、不為了結婚而結婚的心態持續尋覓著，如此堅持的愛情與婚姻肯定是能更加幸福、長長久久，畢竟這位「對的人」可是挑了快大半輩子。

▍4.雙子座

雙子座在感情中屬於比較不成熟的那方，容易貪玩、我行我素，性格需要時間上的歷練，才能漸漸地穩定下來，所以單身的雙子女不急著脫單，當學習到何謂責任心，隨著社會的歷練增加，雙子女才能逐漸體會到婚姻的真諦，直到那時，已能清楚看待任何事，而不是把結婚當兒戲，女怕嫁錯郎，眼睛睜大些、心態成熟些，才可以在結婚之後更幸福。

▍5.天蠍座

相較於其他星座，天蠍座容易展現出強大的佔有欲與自我中心，只不過，有時太過於只替自己著想，難免會傷到對方的心與感受，懂得體恤別人與站在他人角度思考是天蠍女需要認真去琢磨的，兩個人在一起、走到結婚無非是由愛、包容與尊重所建構出來，天蠍女不需要急著結婚，唯有先好好學習該學的課題，就算晚婚也能更加幸福、美滿。

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(中時新聞網)