國師唐綺陽於官方頻道分享3/1～3/7星座運勢，本周最大星象就是火星衝刺，火星將在周四進入雙子座，目前在金牛座衝刺，和金牛有關的事情都要注意，例如肩頸、喉嚨的健康狀況，或是股價、股市的動向都要留意，會出現突發狀況。還有食安問題，或是身體狀況都不能小覷，有疑難雜症一定要看醫生。火星衝刺要注意火能量，關於用火安全、接觸尖銳物品，都要當心，各地恐有火災、意外頻傳，周四水星、木星入相位，這情況會讓我們比較樂觀。三星連珠在雙魚，讓我們感受到以退為進是比較有智慧的作法，有些人會想求助於心靈層面的東西，開始對神祕學、心靈成長感興趣，遇到困難可以多聽聽大家的意見，或在生涯中轉彎，也是不錯的選擇。

重要星象：火星在金牛衝刺，三星連珠在雙魚，火星將進雙子

火星在金牛衝刺，注意肩頸、喉嚨等身體狀況及食安問題，金錢方面，關注股市的動向，當心火能量的影響，避免與人發生衝突。三星連珠在雙魚，以退為進也是一種聰明的作法，多聆聽大眾的意見，關注內在心靈層面，在生涯中做出不同的選擇。火星將進雙子，雙子座有奮起的契機，媒體、旅遊、教育、出版等領域，成為關注話題，有更趨興旺的跡象。

【工作注意：巨蟹、處女、射手、魔羯】

巨蟹：多與年輕人接觸，注入新能量

處女：有好消息，表現讓人刮目相看

射手：協調溝通要清楚，避免各自為政

魔羯：接到有未來性的計劃，請把握機會

【桃花注意：雙子、獅子、水瓶、雙魚】

雙子：別太疏忽感情，多與對方溝通

獅子：走霸道路線，或散發性格魅力

水瓶：要改變策略，更積極一點

雙魚：調整自己，犧牲奉獻不是辦法

【財運注意：白羊、天蠍】

白羊：當心理財失誤，要有想法別盲從

天蠍：有衝動消費的跡象，請控制一下

【健康注意：金牛、天秤】

金牛：身體狀況的好壞，與過勞有關

天秤：注意心臟及交通問題

唐綺陽於官方頻道分享3/1～3/7星座運勢

選錯顏色錢包破大洞!命理師曝這3色恐漏財

(中時新聞網)