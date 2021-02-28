國師唐綺陽於官方頻道分享3/1～3/7星座運勢，本周最大星象就是火星衝刺，火星將在周四進入雙子座，目前在金牛座衝刺，和金牛有關的事情都要注意，例如肩頸、喉嚨的健康狀況，或是股價、股市的動向都要留意，會出現突發狀況。還有食安問題，或是身體狀況都不能小覷，有疑難雜症一定要看醫生。火星衝刺要注意火能量，關於用火安全、接觸尖銳物品，都要當心，各地恐有火災、意外頻傳，周四水星、木星入相位，這情況會讓我們比較樂觀。三星連珠在雙魚，讓我們感受到以退為進是比較有智慧的作法，有些人會想求助於心靈層面的東西，開始對神祕學、心靈成長感興趣，遇到困難可以多聽聽大家的意見，或在生涯中轉彎，也是不錯的選擇。
重要星象：火星在金牛衝刺，三星連珠在雙魚，火星將進雙子
火星在金牛衝刺，注意肩頸、喉嚨等身體狀況及食安問題，金錢方面，關注股市的動向，當心火能量的影響，避免與人發生衝突。三星連珠在雙魚，以退為進也是一種聰明的作法，多聆聽大眾的意見，關注內在心靈層面，在生涯中做出不同的選擇。火星將進雙子，雙子座有奮起的契機，媒體、旅遊、教育、出版等領域，成為關注話題，有更趨興旺的跡象。
【工作注意：巨蟹、處女、射手、魔羯】
巨蟹：多與年輕人接觸，注入新能量
處女：有好消息，表現讓人刮目相看
射手：協調溝通要清楚，避免各自為政
魔羯：接到有未來性的計劃，請把握機會
【桃花注意：雙子、獅子、水瓶、雙魚】
雙子：別太疏忽感情，多與對方溝通
獅子：走霸道路線，或散發性格魅力
水瓶：要改變策略，更積極一點
雙魚：調整自己，犧牲奉獻不是辦法
【財運注意：白羊、天蠍】
白羊：當心理財失誤，要有想法別盲從
天蠍：有衝動消費的跡象，請控制一下
【健康注意：金牛、天秤】
金牛：身體狀況的好壞，與過勞有關
天秤：注意心臟及交通問題
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。