全台水情吃緊，國民黨立委李貴敏質疑，民進黨政府對此卻遲無反應，完全看天吃飯，直到最近實在無可迴避，經濟部長王美花才提出科學園區和工業區鑿井取水的絕招，實在讓人傻眼，然而倘若缺水問題搞不定，護國神山台積電就無法正常供貨，將是全球災難。

李貴敏指出，日本媒體早在二月時就警示，台積電在六十天內會面臨缺水的嚴重衝擊，晶圓雙電也早已開始討論因應措施並評估水車載水的可行性。唯獨沒看到蘇貞昌內閣拿出任何應變方案。要知道，縱然台積電是護國神山，可也搞不定缺水這件事。

李貴敏提醒，近期台積電之所以成為世界各國爭相爭取的焦點，原因之一也是因為美國德州發生極端氣候的暴風雪，導致當地的車載晶片供應商停工。即便現在想開工，由於所有機器設備都要重新檢查，一般預估起碼要6個月後才能恢復生產，各國只好往台灣走。但是，台灣廠商縱然把產能空出來，如果政府無法解決缺水問題，台積電等晶片廠商也無法製造晶片供貨，這將是多麼荒謬的一件事，也會是全球的大災難！

李貴敏感嘆，回想四十年前，李國鼎與多位先生們的高瞻遠矚，幫台灣奠定了發展半導體產業的基礎，而能有我們今日榮景與經濟紅利。民進黨執政，沒有這樣具有遠見的國家產業規劃也就算了，缺水、缺電、缺工、缺地，沒甚麼事情搞得定，經濟問題環環相扣，產業自然叫苦連天。

李貴敏提醒，隨著氣候變遷加劇，今後工業與民生、農業競爭有限的水資源，未來勢將愈演愈烈，科技業產能滿檔，連帶對生產所需水電資源更十分殷切。只是這些問題有看到民進黨盤點、擘劃嗎？前瞻計畫裡的水資源計畫或是新型水資源政策都花了大筆預算，但到現在不還是空中樓閣嗎？

李貴敏指出，國際生產鏈中重要的晶片都是在台積電製造，任何風吹草動都是全球IC的大地震，甚至可能發生斷鏈危機。試問，政府還能若無其事嗎？還是已經被自己的大內宣洗腦，以為真的一切好棒棒？

李貴敏最後挖苦的表示，所以別再諷刺蘇貞昌政府拜託媽祖祈雨了，台灣半導體產業真的沒辦法被這樣折騰，既然民進黨沒輒了，除了跳祈雨舞，恐怕也也只能拜託老天爺了！

(中時 )