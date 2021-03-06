成熟有主見的男性總是知道自己在愛情婚姻裡真正要的是什麼，面對感情不輕易動搖，正是有擔當和責任感的體現，搜狐網命理專欄就公開，白羊、金牛及摩羯座男性在面對戀愛和婚姻時最有立場，與他們相愛白頭偕老的機率會很高。

▍白羊座

白羊座男生雖然內心有大男孩的特質，但是他們一旦上了年紀，心思比較成熟的白羊男在愛情婚姻中就會愛上穩定而長久的關係，由於在年輕時他們性格比較活躍，談戀愛的次數就會比ㄧ般人多，這對成熟後的白羊座男生而言更像是成長的累積，他們會更清楚知道自己真正要的是什麼樣的女朋友或者老婆，也越來越了解女生的心理，願意配合女生走進愛情和婚姻。

白羊座男生在平時看似沒心沒肺，其實他們在愛情裡都有倔強的一面，又愛面子又不許別人輕易地去說自己愛人不好的地方，哪怕是朋友都不行，在愛情裡也會為愛人講義氣，所以如果一旦白羊座男生確定愛的人是你，也覺得你夠愛他，那麼他就會願意與你站在一起對抗生活中的風風雨雨，不會輕易分開，也不會輕易動搖自己在愛情裡的原則和立場。

▍金牛座

金牛座的人對生活中的許多事情都擁有自己獨立的主見，在愛情這件事上他們更不會輕易動搖，對於金牛座男生而言，他們對愛情一向有自己的見解，越成熟的金牛座越能夠在愛情裡保持著比較冷靜沉穩的態度，會用自己的實力去捍衛愛情，是很專情的星座。

對於金牛座男而言，他們對自己的愛人很維護，很願意和愛人一起並肩作戰或在某個領域共同創業，所以他們對於自己認定的伴侶很用心，不會在婚姻中輕易分開，對於婚姻契約性很有堅持。他們面對愛情的立場和主見不會輕易動搖，會主動與伴侶進行良好溝通，有團結一致對外的精神，能夠努力付出來維繫和諧的家庭。

▍摩羯座

摩羯座男生雖然悶騷、話不多，有時會讓人猜不透他的想法，但是他們是內在非常有主見的人，如果自己心甘情願就很能堅持己見，這在愛情中的表現也同樣如此。例如，摩羯座在事業上的好沒有達到心理預期，他們就會自己默默努力並且不談戀愛，除非達到理想狀態再說。

而摩羯座男生對於擇偶標準同樣有自己的預期，因此他會比較珍惜與自己邁向婚姻殿堂的女生，會願意在某種程度上滿足伴侶的各種想法。一般而言，摩羯座男生都覺得穩固的婚姻關係是事業能夠長久發展的前提，因此不到萬不得已，他不太會拆散自己的家庭，這是摩羯座在愛情婚姻中不易動搖的立場。

(中時新聞網)