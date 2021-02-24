如何看待今年學測數學成績驟降？大考中心主任周兆民指出2個因素，包括數學題數少，錯1題幾乎就影響1級分；以及考題難易與考試時間的連動性。他強調大考中心會持續調整，但不會反映在111學年學測，也就是111學測數A、數B都還是20題。

今年數學滿級分1558人，占所有考生的1.26％；去年數學滿級分1萬4489人，占所有考生的11.22％，2年差距非常大。

對此周兆民解釋，首先，今年學測數學題數是5科中最少，相較於社會科高達72題，數學科僅20題選擇題，每題5分，比照數學科級距5.38分，等於數學1題就幾乎影響1級分。周兆民表示，大考中心也在思考，是否適度調整未來數學題數、應試時間？但111學測所有工作都已經在推動中，因此111學測數A、數B大概都還是20題，不會變動。

第二個是考生心理因素。周兆民表示如果簡單題較多，考生會有較多時間驗算及思考難題；但是如果難題較多，則考生較少時間驗算及思考難題，會和成績連動。大考中心會持續強化分析考生作答資料與相關統計分析，拉近預估與實際難易度的落差。

今年數學滿級分人數是否是歷年最少？周兆民表示確實是近5年較低，但是跟106學年差距不大（註：1791人），之後會公布在網路上。他並補充，數學底標和後標都比106學年多1級分，「所以單用滿級分人數看今年數學是否歷年最難，不太公平，應該要看整體。」

近幾年學測數學被質疑命題穩定度不佳，周兆民解釋，其他4科都維持一定水準，滿級分比例大考中心希望控制在2到5％；數學確實變動大，大考中心會盡量解決、調整。

(旺報 )