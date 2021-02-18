連假不能出國、又不想塞車人擠人下，不少民眾都選擇到百貨商場走春過年，Global Mall今年也特別推出了加碼福袋、全館7折起等優惠，不僅每日開館前已有民眾排隊等待入場，帶動整體人潮成長15%，也因消費者多了未出國而多了購物預算，從而帶動整體業績成長，當中以運動、休閒服飾及玩具成長最多達10%，甚至在金飾配件業績也有明顯增長。

Global Mall屏東市生活工場於21日前推出「格調伯爵系列辦公用具」買一送一優惠。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站、屏東市路易莎咖啡於19日前祭出咖啡寄杯優惠，飲品同品項寄5杯享8折優惠，每次限購一組。（Global Mall提供）

至於車站店商場人潮則集中於春節放假前1天及收假前2天，餐飲聚餐、伴手禮的業績、客單價同步也較去年春節明顯成長超過10%，另為了減少開工的憂鬱，更特別推出開工優惠，像摩斯漢堡就將即日起連續2周推出指定活力早餐套餐雙套優惠價100元。

京站在3樓的LOXE主題運動課程將從23日起陸續推出入門拳擊課程、體驗放鬆瑜珈等活動，加入再送補身料理券。（京站提供）

京站同樣位在繁忙的轉運站，因此也帶動了業績及人潮在8天連假中成長了約3%，更貼心的在年後推出了「2021抗疫強身營」，讓大家連假後努力甩油，在3樓的LOXE主題運動課程將從23日起陸續推出入門拳擊課程、體驗放鬆瑜珈等活動；統一時代百貨台北店於春節期間的業績及人潮也達20%成長，更在即日起推出開工優惠、21日前還有會員卡友滿額扣點換「鍋寶不鏽鋼刀5件組」等活動。

統一時代百貨台北店的Avivi Girl女款格紋雙排釦長版外套，原價3980元，特價2380元，限量5件。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Viina珍珠造型雨靴，原價4,980元，特價990元。（統一時代百貨台北店提供）

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