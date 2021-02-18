連假不能出國、又不想塞車人擠人下，不少民眾都選擇到百貨商場走春過年，Global Mall今年也特別推出了加碼福袋、全館7折起等優惠，不僅每日開館前已有民眾排隊等待入場，帶動整體人潮成長15%，也因消費者多了未出國而多了購物預算，從而帶動整體業績成長，當中以運動、休閒服飾及玩具成長最多達10%，甚至在金飾配件業績也有明顯增長。
至於車站店商場人潮則集中於春節放假前1天及收假前2天，餐飲聚餐、伴手禮的業績、客單價同步也較去年春節明顯成長超過10%，另為了減少開工的憂鬱，更特別推出開工優惠，像摩斯漢堡就將即日起連續2周推出指定活力早餐套餐雙套優惠價100元。
京站同樣位在繁忙的轉運站，因此也帶動了業績及人潮在8天連假中成長了約3%，更貼心的在年後推出了「2021抗疫強身營」，讓大家連假後努力甩油，在3樓的LOXE主題運動課程將從23日起陸續推出入門拳擊課程、體驗放鬆瑜珈等活動；統一時代百貨台北店於春節期間的業績及人潮也達20%成長，更在即日起推出開工優惠、21日前還有會員卡友滿額扣點換「鍋寶不鏽鋼刀5件組」等活動。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。