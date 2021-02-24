開工開學引爆商機，亞洲領先的設計購物網站Pinkoi觀察銷售趨勢發現，近一週文具用品銷量成長近3成，熱銷TOP 3文房具分別為手帳、書寫用筆、名片收納盒／座，在銷量表現上都有1倍成長。

儘管2021年已過了兩個月，但消費者對手帳需求不減，據Pinkoi觀察，近一週「手帳」關鍵字搜尋量增加1倍，文具用品採買需求升溫，「辦公收納」、「鋼筆」、「手帳」等關鍵字成熱門搜尋，並實際帶動銷售，在訂單銷售上同樣有1倍成長。

進一步分析，消費者偏好無時效性、計畫型手帳，可依個人喜好和需求書寫，不受月份限制，且有條理安排及追蹤事項。而相關書寫用筆在買氣上也有1倍成長，以具造型感的自立式鋼筆、專屬刻字鋼筆最熱門，獨特外型讓使用時帶來好心情。

針對永續議題，Pinkoi也注意到越來越多消費者將環保落實於購物行為中，偏好可客製化的「電子化手帳」，透過自選顏色、格式、插畫圖樣，打造無頁數限制的獨特款式，滿足個人需求又環保。

Pinkoi也注意到近一週關鍵字「辦公收納」搜尋量成長1倍，以名片收納盒／座買氣最熱，訂單銷量成長1倍。因應開工後增加的商務活動，帶動收納紙本名片的名片盒、名片座需求，像植鞣皮革、原木等溫暖色系、具療癒山景造型的款式受歡迎。

(工商 )