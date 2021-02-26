無印良品淡彩螢光筆，25元。（無印良品提供）

大藝石代 後山的風收納置物盤，2500。（Pinkoi提供）

UNIC客製原木錄音帶造型名片盒，751元起。（95折，原價790元起）。（Pinkoi提供）

Ziua Design iPad 電子手帳，390元。（Pinkoi提供）

開學後文具採買需求提升，亞洲設計購物網站Pinkoi發現近一週文具用品銷量成長近三成，尤其是以手帳、書寫用筆、名片收納盒／座，其中又以可客製化、獨特造型設計最受消費者喜愛，而質感日系品牌無印良品，也發現文具類別商品再開工開學後，業績也有10％的成長，除推薦多款實用商品，也有相關優惠，讓消費者在新的開始，透過質感又實用文具讓你辦公、閱讀都能更上手。

雖2021已過去兩個月，然而消費者需求不減更帶動銷售，其中以無時效性、計畫型手帳深受消費者喜愛，另外可客製化的「電子化手帳」也是近期消費者選擇手帳時，偏好購買的項目;而上班族必備的名片收納盒，也是詢問度破表的商品之一，尤其是以溫暖色系、具療癒山景造型的名片座、盒最受歡迎。因應開工、開學，Pinkoi推出限時優惠，即日起至3月3日，購買文具用品輸入優惠碼「@notebook70」，消費滿799 元，即享70元現金折抵優惠（每帳號限用一次，限量3,000 張），另外3月4日至9日，購買精選設計品牌，消費滿699元還享免運費優惠。

針對桌面收納，無印良品推薦聚丙烯立式斜口檔案盒、聚丙烯捲線收納盒，幫助整理桌面文件、講義、收拾USB線材;至於針對有做筆記、紀錄需求的消費者，推薦使用美觀實用的自由換芯附蓋膠墨筆9色組、無印良品的淡彩螢光筆，另外即日起至3月1日止，持MUJI passport手機APP消費，享消費里程10倍贈。

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