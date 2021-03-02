大陸禁止台灣鳳梨進口沒關係，台灣消費者力挺內銷已逾4萬噸，更超過去年輸出大陸的總量，而電商也陸續推出力挺台灣鳳梨的活動，PChome 24h購物自在站上推出「鳳梨專區」後，近2天的生鮮鳳梨、鳳梨乾、鳳梨酥等商品銷量都達到翻倍成長，奇摩購物中心上的鳳梨相關商品同樣也達熱搜量翻倍成長的成績。

蝦皮購物的菓青市集臺灣金鑽鳳梨乾，無糖或低糖，340元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物就集結站上台灣新鮮鳳梨及相關鳳梨製品，於15日前推出「挺台灣! 好吃鳳梨」專區，提供最低7折起優惠。PChome 24h為了力挺台灣鳳梨，自2月28日起就推出了「鳳梨專區」，精選相關生鮮鳳梨、鳳梨酵素、鳳梨酥等多樣農特產品及食品，再祭專區下殺最低85折優惠，3月底前使用Pi拍錢包綁定玉山Pi拍錢包信用卡，筆筆享5%回饋無上限。

奇摩購物中心也為了力挺農民而推出「農產嘉年華」活動，集結鳳梨、鳳梨製品、生鮮蔬果等商品47折起，更有商家推出購買鮮凍台南金鑽鳳梨加碼送、金鑽鳳梨系列499元起等活動；奇摩超級商城則於18日前在美食新天地頻道推出「蔬服生活 健康5折起」活動，而「新北市農會真情食品館」也推出預購活動，只要580元即能大啖銘泉有機金鑽鳳梨。

PChome 24h購物的惠香臺灣造型關廟土鳳梨酥禮盒 2盒組，原價342元，特價299元。（PChome 24h購物）

樂天市場就精選了8款台灣在地鳳梨商品以為小農打氣，同時在5日早上9點59分前推出「限時72HR樂天會員日」，全站累滿3000即送10%點數，再推「點數10%回饋」，31日前在指定店家累滿3000即賺10%點數。東森購物不僅特別開闢「鳳梨專區」，除了可購買鳳梨現貨及預購，還能買到鳳梨加工品，更預告將於台灣鳳梨採收盛產期間，在4月7日與台南市府聯手再度推出關廟鳳梨販售，挑戰去年4000組狂銷的結果。

Yahoo奇摩購物中心的愛上鮮果鮮凍台南金鑽鳳梨5包組，特價446元，加碼送鮮凍台南金鑽鳳梨1包。（Yahoo奇摩購物中心提供）

東森購物去年4月就聯同台南市長黃偉哲推廣台南關廟金鑽鳳梨，當時就狂銷4000組、2萬8千顆，今年4月7日將再度販售。（東森購物提供）

樂天市場的一之鄉台灣蜂蜜蛋糕創始店，金鑽鳳梨經典蜂蜜蛋糕，原價310元，特價280元。（樂天市場提供）

(中時 )