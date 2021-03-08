1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月30日，週一至週五皆抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。直播節目中抽出得獎者，由住在新北市新莊區的范小姐幸運獲獎，成為第8位得獎者。

目前在遠東新世紀擔任行政人員的范小姐，因公司參加1111人力銀行「幸福企業」票選活動，為了替公司加油打氣，她天天上網投票，沒想到成為1萬元得主，范小姐打算將獎金作為進修基金，加強英文實力。

范小姐大讚1111人力銀行舉辦的「幸福企業」票選活動，分門別類各員工福利，讓求職者一目了然，還能一鍵投遞履歷相當方便，找到工作送1萬元；投票也能抽1萬，一舉數得。

挺公司不遺餘力，范小姐認為遠東新世紀是百分百的「幸福企業」，公司的福利 真的很好，除薪資年終令人滿意，三節有禮券、生日禮金及透明的升遷管道。這是范小姐畢業第一份工作，一做就是5年多，未來也打算在公司繼續耕耘努力。

(中時新聞網)