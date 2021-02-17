遠傳心生活上線後，跨超商咖啡寄杯受到消費者青睞，遠傳friDay統計，2月以來訂單較1月翻倍成長，迎接開工、開學，遠傳friDay購物表示，四大開工、開學熱搜商品入榜，包含「療癒小物」、「效率神器」、「瘦身好物」及「分享型零食」，療癒系以開運小物最高人氣，搜尋量及買氣皆數倍增加，躍升搜尋人氣第一名。

遠傳friDay購物觀察內部數據發現，每逢長假後，紓壓療癒相關商品就會出現銷售高峰。減緩開工疲憊感的「療癒小物」，以桌上型植栽及開運法寶最受歡迎。提升工作、學習成果的「效率神器」，以無線滑鼠、鍵盤買氣最佳。過年大吃大喝要立刻補救的「瘦身好物」，跑步機最有人氣。眾樂樂的「分享型零食」，以零嘴餅乾及沖泡飲並列熱搜第一。

遠傳friDay預估2月份受惠開工開學需求，站上買氣可提升30%。此外，值得注意的是，受疫情影響，遠距工作及學習相關筆電、平板、視訊周邊商品需求持續強勁，1月至今，相關商品已較去年同期大幅數倍成長。

遠傳friDay購物針對開學季3C商品推出筆電、螢幕或週邊商品，最高3折起。會員天天登入遠傳friDay購物可參加抽獎，最高可享888遠傳幣購物金；消費滿額，還有機會將999.9黃金元寶帶回家。

(工商 )