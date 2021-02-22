今年元月上旬曾提到半導體產業景氣火熱，原因來自於供需失衡，由於疫情停工及設備不足等因素，導致產能遠遠不及市場需求。隨著宅經濟與5G新應用帶來的晶片需求大增，半導體晶圓代工產能吃緊情況還在持續。

目前由於部分業界人士表示晶圓代工產能吃緊恐將延續到明年，多家IC設計公司為了能取得代工產能，陸續接受晶圓代工廠加價，而為了反映成本也同步調漲其晶片報價，包括電源IC、驅動IC、觸控IC、CIS、MCU等都已受到缺貨的影響，報價喊漲。

受惠報價看漲，本波IC設計漲勢凌厲，高價的聯發科與世芯-KY挑戰千元大關，力旺、昇佳、愛普、立積、聯詠、瑞昱、創意、晶心科、群聯等400元以上的IC設計股也在市場認同下，跟進表態上攻。

目前漲勢已由高價股擴散至中價股，並且延伸至興櫃市場，當中過去提到IC設計就不得不提的聯家軍，旗下高速I／O及嵌入式控制IC的聯陽、感測IC的原相、MCU的盛群、觸控IC的矽統、矽智財的智原、網通IC的聯傑等，由於有聯電的晶圓產能扮演有力後盾，今年營運具有轉機性，要留意。

而日前媒體報導全球車用半導體吃緊，其實車用半導體主要包括功率積體電路、微控制器、感測器等，大部分都不是用先進製程，故二線晶圓代工的漢磊控旗下晶圓代工廠漢磊科、茂矽等，本波也將受惠。

現階段目前時序是第一季，過去財報數字的重要性下降，今年的後續營運展望成焦點，部分轉機可能性較高的股票已成為資金進駐的方向，以看好的疫苗概念為例，由於政府採取國際採購和國內研發並重，採取多項政策支持國內與疫苗相關的供應鏈，如高端疫苗、台康生、國光生等表現強勢。

疫苗股的強勢，也推升了生技股的轉強表態。由於生技股的高點多數在去年7月出現，過去半年在大盤攻高的過程中反而沒漲到，目前基期相對低，是否在疫苗股帶動下出現補漲，也要追蹤。

至於去年底出現一波上攻的車電概念股，近日由車載鏡頭的亞光、淳安、佳凌先發動，3月隨著鴻海推動的MIH電動車平台聯盟將開會員大會，相關車電族群，也要列入追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網)