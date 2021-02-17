全球邁向永續投資的新世界，而政府、保險公司、銀行、退休基金以及主權基金更提前啟航進一步引領資金流向ESG相關資產。在此時代背景下，鋒裕匯理投信推出台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金，要讓美高收投資能與時俱進，滿足投資人更進化的收益需求，預計於3月8日展開募集，保管銀行為中國信託銀行。

鋒裕匯理投信表示，導入ESG投資流程讓高收債評估更全面，且更符合未來趨勢。根據資料，在產業分布方面，美國ESG高收益債指數相較於美國傳統高收益債指數，調降風險較高的能源、零售、休閒類產業分布，調升穩定度相對更高、更符合ESG及未來趨勢的保健、科技等高收益債。

另外，鋒裕匯理投信分析，在ESG投資策略方面，亦會強化在再生能源產業的配置，從產品性質來看，再生能源產業更符合ESG精神。同時觀察美國總統拜登選前承諾預計編列近兩兆美元的綠色能源、基建相關預算，看好相關再生能源產業料將受惠於拜登執政理念。

在ESG浪潮方面，鋒裕匯理資產管理首席責任投資長Elodie Laugel表示，決策機關的加速推行，塑造了這股ESG風潮。這股趨勢也反映在全球共同基金資金動能上，自2017年以來，這股趨勢的每年成長率達到20％，而ETF每年也有14％的成長。預期未來歐洲責任投資共同基金，規模將擴增至30％，未來5年都將維持這樣的年化增幅。

Elodie Laugel分析， 各家公司正逐漸將ESG目標整合在自己的商業模型裡，尤其，越來越多公司打算在未來10年內展開能源轉型。同時，相關決策機關正逐步提高ESG標準，企業的商業模型若不跟進，日後勢必會遭遇轉型風險。而身為資產管理業者，我們亦必須盡可能在投資流程中系統整合各種ESG原則。

中國信託銀行和鋒裕匯理投信攜手，將在3月8日起募集台灣首檔納入ESG投資流程的美高收基金「鋒裕匯理美國高收益債券基金」，具備多元幣別新台幣、美元、人民幣其他和完整前後收級別，滿足投資人多元需求。

鋒裕匯理資產管理表示，在投資組合中納入ESG並不只恪遵倫理，也是在提升投資組合的抗跌韌性，更能免於潛在價值貶損風險。

(工商 )