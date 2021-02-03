莫斯科法院今天以違反緩刑條件為由，判處俄羅斯反對派領袖納瓦尼3年半徒刑，美國、英國、法國和德國等西方國家呼籲俄羅斯立即放人。

立陶宛和拉脫維亞則敦促歐洲聯盟對俄羅斯實施制裁。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中表示，美國對莫斯科當局這項決定深為關切，「即使我們與俄羅斯合作以促進美國利益，我們也將與盟邦和夥伴密切協調，讓俄羅斯為未能維護公民權利負起責任」。

不過俄羅斯外長表示，西方國家呼籲放人悖離現實，並要求西方國家不要干涉俄羅斯主權事務。

莫斯科法院今天判處納瓦尼（Alexei Navalny）3年半徒刑，不過他之前遭軟禁的時間將計入刑期，因此實際服刑時間將縮短。納瓦尼的律師表示，納瓦尼將再服刑2年8個月。

納瓦尼的盟友呼籲支持者立即前往莫斯科市中心，抗議這項判決。納瓦尼的律師表示將提出上訴。

納瓦尼上月從德國返國時遭到逮捕，引發全國性示威及警方大規模鎮壓。

莫斯科及其他城市過去兩個週末有成千上萬民眾上街，抗議現年44歲的反貪腐運動人士納瓦尼遭到逮捕。

納瓦尼2014年被判處3年半徒刑並獲緩刑。

(中央社)