拜登(Joe Biden)就任總統還不到1個月，被川普(Donald Trump)搞砸至谷底的中美關係，還很難看出動態。但美國密西根大學教授包爾斯(Martin Powers)指出，拜登就職演說與中國孔子、孟子，雙方應異中求同，美國對中國「降溫」(Lowering the temperature)雖不會消除競爭，但可以成為深厚歷史淵源和有當代意義的合作世界基礎。

包爾斯曾是密西根大學藝術史研究所教授，目前已退休，獲校方贈與名譽教授銜，曾出過3本有關中國社會正義史議題，並獲美國的中國研究相關獎項，近年專攻中國政治理論對西方啟蒙運動影響方面研究。

他認為拜登就職演說強調平等、人民福祉，和美國第3任總統傑佛遜(Thomas Jefferson)極為類似，而傑佛遜也深受《孟子》英文譯本影響。傑佛遜的總統圖書館就藏有《孟子》譯本和數十種中國古典法律和政策文件，他的重農傾向與許多政策在他同時代，除了中國(註：相當於清代乾隆、嘉慶2朝)之外世界上沒有其他國家實施。

文章開頭就指出，美中關係在川普任期最後幾個月急速惡化，而當一國領導人致力於營造另一國的負面形象時，該種形象會更持久，當雙方擴大對彼此威脅時，關係就會惡化。尤其中國政治、經濟實力已開始媲美美國，於是在逼近的競爭對手間同理心和思考能力都會減弱，雙方會開始創造神話，將對方妖魔化到價值觀與自身完全不能相容的地步。

包爾斯舉美國教科書為例子，很多人從小就被教導西方民主原於希臘(註：事實上目前間接民主和普選，都與希臘直接民選、有限選舉不同)，而中國一直處於專制之下，但前者已經被許多美國政治家和傑佛遜否定，第二個主張似乎也值得懷疑，但這種神話卻繼續加劇美中雙方分歧。

他指出，其實在美國國內兩黨關係亦如同與中國關係一樣惡化，因為川普總是採取一種類似「我們對他們」的姿態，他基於種族的歧視在外交和內政方面都很一致，因此美國仇外心裡也為美中雙方合作應對全球挑戰構成障礙。

拜登的2大重點平等、人民福祉也是傑佛遜在美國獨立宣言草稿序文中所寫的，任何政府可以合法存在的唯一目的，平等在9世紀白居易制定的政策文件《策林》中也可看到(註：《策林》並非政策文件，而是白居易為了應試策論準備的模擬考題)。拜登稱應該互相尊重，和北京可以追溯到孔子的論理優於強迫別人服從自己的口號也相符合。

包爾斯認為北京當局的政策清單同樣可以找到關注人民福祉、政策必須適應人民意願的文字，雖然具體做法不同，「就政策目標而言，在東西方之間很難找到任何尖銳的、不可逾越的界限。」但川普顯然很刻意透過扭曲各種關於疫情的事實，煽動內部分裂和讓美中關係惡化。

當然拜登可能沒有用就職演說來緩和與中國關係的意思，甚至可能不清楚傑佛遜對中國政治值學的興趣，但這並不是重點。包爾斯說：「(美國與中國)一個共同合作事業的基礎，不僅有深厚歷史淵源，也有當代意義。就拜登就職演說的回聲來說，停止叫囂(stop the shouting)與降溫都是有意義的。」

(中時新聞網)