香港《南華早報》14日報導稱，知情人士透露，在美國前總統川普離開白宮之後，字節跳動擱置了將視頻共用應用程式TikTok在美業務出售給甲骨文公司的交易。隨後路透報導稱，美國白宮表示，美國無限期擱置將TikTok美國業務出售給包括甲骨文和沃爾瑪交易的說法「不準確」。

消息人士表示，該交易主要是為了滿足川普政府的要求，「但川普走了，這筆交易存在的理由也和他的離去一樣不存在了」。

報導指出，知情人士表示，甲骨文公司的創始人Larry Ellison是川普支持者，一直堅信如果川普贏得連任，和字節跳動的交易將非常有價值，但拜登在美國大選中獲勝後，甲骨文失去了對這筆交易的興趣。

2020年9月，川普稱，除非TikTok出售其在美國的資產，否則將在2020年11月12日前禁止TikTok。

該行政命令先後被美國聯邦地區法院叫停。美國《財富》雜誌稱，美國商務部此前定下的「最後期限」已經悄無聲息地過去，但TikTok的出售談判仍在進行中，美國商務部也沒設定新的截止日期。

據《南華早報》11日報導，當地時間2月10日，美國拜登政府要求聯邦法院暫停TikTok禁令。

早些時候，據《華爾街日報》援引消息人士的話說，拜登政府已無限期擱置了要求將TikTok出售給美國投資者的計畫。但隨後路透稱，美國白宮表示，美國無限期擱置將TikTok美國業務出售給包括甲骨文和沃爾瑪交易的說法不準確。

知情人士稱，TikTok仍在繼續與聯邦政府就出售其美國業務以及如何解決國家安全問題進行談判。目前，TikTok、沃爾瑪以及甲骨文都拒絕對此發表評論。

在被川普封殺的這幾個月，TikTok依然是美國年輕人最喜歡的短視頻平台，2020年美國手機應用程式排行榜上，TikTok下載量高居榜首。目前，TikTok的美國活躍用戶人數超過1億人，接近美國人口的1／3。

(旺報 )