針對輝瑞BNT疫苗採購進度，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，BNT還有些代理權的紛爭，但合乎國際的合約規範，國內也願意遵守，只要是合法有效都會努力爭取，他也透露，最近有許多號稱獲得美國輝瑞疫苗授權的，結果經分公司和總公司都澄清並非真的，還請台灣提供資料給他們參考，方便他們對外澄清。

新冠肺炎疫苗採購，BNT疫苗的採購指揮中心先後與東洋、雅各臣相繼破局，指揮官陳時中日前表示，直接向德國BNT總公司洽購疫苗，但也受外力介入而破局。

陳時中表示，目前購買AZ疫苗1000萬劑，但不會因為有買就強迫大家打，透過COVAX購買的實際數字為476萬劑、莫德納疫苗505萬劑，BNT則是還有些代理權的紛爭，他強調，「合乎國際合約規範，國內也願意遵守，只要是合法有效都會努力爭取。」

對於外界批評直接找德國BNT，此舉繞過大陸代理商，陳時中表示，美國輝瑞在台灣有分公司，我國當然不會放棄此一管道。陳時中說，因台灣地區的新冠疫苗不屬台灣分公司權責，所以就跟美國輝瑞溝通，不過最近越來越多人宣稱，有取得美國輝瑞授權，與指揮中心談銷售事宜，但最近發現，這些號稱獲得美國輝瑞疫苗授權的，分公司和總公司都澄清並非真的，也有請指揮中心提供他們資料參考，方便對外澄清。

至於跟德國BNT商談，陳時中說早在去年5、6月就詢問BNT疫苗發展，中間談判過程，無論是跟東洋或雅各臣都談過，各有談判限制，所以最後沒談成。去年11月11日BNT說雖然中間有波折但希望繼續談，所以持續經由視訊、專家會議等其他管道談判。

陳時中說，當時談到最後，合約雖然不到非常滿意但基本上互相同意，我們也在合約上簽字後送過去，但因為國際疫苗分配等問題，合約後來被擱置。很高興前兩天BNT總公司發表聲明希望繼續提供台灣相關疫苗，我們也表達歡迎，希望持續就原來的合約繼續走，至於合約裡面到底本來有哪些相關顧慮，只要在法律允許情況，我們都願意配合來做。

「疫苗施打和購買是公衛議題而非政治議題」，陳時中表示，全世界各國和疫苗大廠都會朝共同終結疫情的方向去努力，台灣的態度也是如此，除非法律上有特殊限制不允許，否則在安全、有效的基礎上，我們都願意進行相關合約。

(中時 )