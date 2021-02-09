據大陸公安部戶政管理研究中心公布的數據顯示，2020年大陸登記新生兒人數為1003.5萬，較2019年下降超過170萬，下跌幅度近15%。專家認為，開放二孩政策並未止住近數年來新生兒崩塌式下滑的趨勢，主要原因是住房、教育等負擔過重，嚴重影響青年夫婦生育意願，短期內很難扭轉新生兒崩塌下跌趨勢，「這下狼真的來了！」

《多維新聞》引述大陸公安部戶政管理研究中心發佈《2020年全國姓名報告》，其中透露，2020年當年出生並已到公安機關進行戶籍登記的新生兒共1003.5萬名，其中男孩529萬，占52.7%；女孩474.5萬，占47.3%。相較於2019年，全年新生兒數字是1179萬名，2020年新生兒數下跌幅度14.89%。

若根據大陸國家統計局的資料顯示，2019年大陸全年出生人口為1465萬人，2018年為1523萬人，2017年1723萬人，2016年為1786萬人，5年來新生人口加速下跌的趨勢確實已呈現崩塌式下跌。若按相關數據推算，2020年的新增人口應該會是1289萬，較前一年下降達170萬人。而且這還是已經開放全面二孩政策後的數據。

報導說，大陸人口學家認為，上述資料都表明，大陸新生人口塌陷已經到來。雖然各地在尚未正式公布人口普查資料前，已有多個城市分別公布了統計結果，但結合全面二孩政策堆積減弱、育齡婦女人數減少等因素認為，2020年出生人口比2019年有較大幅度下降已經沒有懸念，「出生人口塌陷之狼真的來了」。

專家表示，大陸2020年出生人口創下新低，並非獨有現象，日本、韓國、俄羅斯等國的出生人口也紛紛創下新低，香港和台灣的人口也在2020年首次進入負增長。普遍認為，大陸已經掉入低生育率陷阱，很重要的原因是社會住房成本和教育成本過於高昂，導致育齡夫婦的生育意願普遍低迷。

(中時新聞網)