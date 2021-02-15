為幫助中小學學生及社區民眾建置正確法治觀念及資訊，教育部今年補助23所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，其中東華大學及台北教育大學等校將計畫推展至花蓮、台東、澎湖及蘭嶼的偏鄉地區，高雄大學更將法治教育資源挹注身心障礙者，期待讓法治教育的推動更加普及與深化。

教育部表示，「中小學及社區法治教育計畫」是由各大專校院法律系（所）依其本身專長能力，與鄰近中小學或社區合作，針對推廣學校、社區需求與現今社會趨勢或犯罪型態等情況，進行法律知識、法治觀念宣導及法律諮詢等活動。

為提升宣導效果，各校透過多元化活動，設計貼近生活時事議題，讓中小學師生及社區民眾也能輕鬆認識生硬的法律知識與條文，例如透過話劇、互動小遊戲、有獎徵答、營隊、講解、座談、討論、法律影片賞析等方式，在寓教於樂的氣氛下，讓法治觀念深植學生與民眾心中。

近年來多所大專校院法律系（所）師生前往偏鄉地區推動法治教育，獲得很大的迴響，例如去年逢甲大學前往苗栗及金門等地、靜宜大學至南投縣、世新大學至新北市新店區，以結合學生熟知的網路消息及時下新聞，設計引人入勝活動教案，為中小學生帶來活潑有趣的法治教育宣導活動，及提供當地民眾法律專業諮詢。

為配合重要教育政策宣導，教育部將「民主法治及法律基本概念價值」、「校園霸凌事件防制」、「網路散布不當影片法律責任」、「反詐騙預防」、「毒品危害防制」、「人口販運防制」、「修復式正義理念」、「校園智慧財產權保護」、「保護動物防範凌虐」及「防制涉入不良組織」及「國民法官制度」，共11項法治教育宣導主題，指導各校據以辦理相關活動，落實宣導成效。

(中時 )