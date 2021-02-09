美法潛艦聯合演習

法國防長帕莉（Florence Parly）透過推特說，包括1艘核攻擊潛艦在內，該國有兩艘軍艦最近在美國總統拜登就職後巡航南海。

據法國24（FRANCE24）和土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，法國核潛艦「翡翠」號（SNA Emeraude）在「塞納」號支援艦（BSAM Seine）護航下，穿越了南海。她強調，兩艘軍艦剛完成了穿越南海的不尋常巡航，而這驚人地證明法國海軍遠程、長期和澳洲，美國與日本等戰略夥伴部署的能力。

此外，「翡翠」號還和法國「葡月」號（FS Vendemiaire）巡防艦攜手，與印尼「梭魚」（KRI Barakuda）-633，「鯖魚」（KRI Tenggiri）-865和「鰹魚」（KRI Cakalang）-8523艘軍艦在巽他海峽（Sunda Strait）舉行了聯合演訓。

Mission Marianne : depuis septembre, un sous-marin nucléaire d'attaque (SNA Émeraude) ainsi qu'un bâtiment de soutien (BSAM Seine) ont navigué jusqu'à 15 000 km des côtes métropolitaines dans l’océan Indien et le Pacifique. pic.twitter.com/ojRN51BUYI — Florence Parly (@florence_parly) February 8, 2021

美國「約翰馬侃」號（USS John S. McCain，DDG-56）驅逐艦上星期穿過台灣海峽後，航行到南海西沙群島附近，引發北京警告。

而法國身為北約（NATO）成員，在太平洋海外領土附近擁有專屬經濟海域，不斷強調捍衛南海自由航行的重要性。帕莉在推文中指出，法國軍艦進行這類任務，一方面是要多了解相關區域，另一方面則是要主張，無論法國軍艦航行在甚麼海域，唯一憑據的只有國際法。而法國「葡月」號巡防艦2019年4月穿越台灣海峽時，中方曾出動軍艦加以驅離。

「翡翠」號核潛艦有4具機械彈射式533公釐魚雷管，可發射SM -39「飛魚」（Exocet）反艦飛彈，也能武裝ECAN L5 Mod 3兩用魚雷，或是32枚FG 29水雷。

(中時新聞網)