英國在今年1月1日起正式脫離歐盟，但是經濟引擎金融服務卻不包含在取代歐盟會員國身分的自由貿易安排協議內，但英國外相(正式名稱為外交、國協及發展事務大臣)拉布(Dominic Rabb)周日(14日)稱，倫敦的全球金融中心地位真正挑戰者是東京、紐約，或其他地區，反正不是任何一個歐洲城市。

歐盟、英國尚未就金融服務區塊取得自由貿易對等地位共識，是因為前者表示仍須了解英國偏離歐盟規則的意圖，但英方稱已經提供所有必要文件。而之前歐盟就曾表態，希望以歐元計價的金融活動由倫敦移出，轉至歐盟能直接監管的區域內，荷蘭首都阿姆斯特丹、德國金融重鎮法蘭克福是有力候選。

有數據顯示，在英國脫歐後，阿姆斯特丹已經取代倫敦，成為歐洲最大股票交易中心，而且還接手了許多衍生性金融商品業務。拉布警告，如果歐盟為了從倫敦金融城挖點生意就設置壁壘，會受傷的只是歐盟自身，而非英國。

拉布表示：「老實說，倫敦全球金融中心地位的挑戰來自世界各地，特別是東京、紐約或其他地區，而不是從歐陸來的，如果它們開始建立貿易和投資壁壘，只是更沒有挑戰力。」

英國脫歐前雙方達成自由貿易協議，不過仍有部分領域未被涵蓋其中。BBC(英國廣播公司)也指出，由於英國不再遵循歐盟產品標準，因此廠商必須適應新檢測流程，例如肉乳蛋類等動物製品歐盟規範較英國更嚴，英國產品就可能被歐盟技術性排除。英國也不再適用歐盟與70多國的貿易協議，目前大部分已完成換約確保沿用原有條款，但加拿大、墨西哥、阿爾巴尼亞、約旦尚未完成。

近2年來英歐關係持續緊張，各種政策包含對中國大陸態度都高度分歧。英國有意加入美日印澳四方安全對話，並將積極參與今年美日同盟軍事演習，去年10月與日本簽署雙邊貿易協議後，1月31日又宣布將申請加入日本主導的CPTPP(跨太平洋全面與進步夥伴協定)，明顯加強與美、日合作力度。

英國首相強森(Boris Johnson)也曾計劃利用主辦G7(七大工業國組織)峰會，邀請澳洲、印度、韓國組成D10(民主十國)聯盟圍堵中國，但由於成員國中歐陸成員德國、法國、義大利均反對針對中國又不想降低歐洲在組織內影響力，韓國也持審慎態度，英國不得不放棄。

最近英、歐立場最一致者當屬反對北京當局停止核發落地許可給BBC世界新聞台，不過歐盟措辭相對溫和，僅是敦促北京收回成命，並稱此舉是限制言論自由與獲取資訊自由的舉措，違反大陸憲法和世界人權宣言。

而在大陸禁播BBC前，英國先撤銷了陸方官媒中國環球電視網播放執照，德國跟進停播僅是遵循1989年簽署的歐洲跨境廣電協議，根據該協議，在歐洲1國獲得播放執照可以全歐通用，而最先允許環球電視網播放的英國撤銷執照後，其在德國的播放許可也自然失效。

(中時新聞網)