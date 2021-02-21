經營一段感情並不是件簡單的事，每個人都在和另一半相處的過程中不斷學習，但最終難免會碰到「走不下去」的窘境。《搜狐》命理專欄就點名，5個星座在談戀愛時最愛吃回頭草，其中白羊座和天秤座往往是「分手了才懂得珍惜」，但想要癒合早有裂痕的感情卻不容易。

1. 白羊座

白羊座的玩心很大，所以常常在有另一半的情況下，還不懂得和其他異性保持距離，也從來不會給予對方安全感，在另一半終於忍無可忍、選擇提出分手之後，他們才會徹底醒悟，想要回到另一半身邊，給對方看改變了的自己，但白羊座也要知道，一段感情一旦受了傷，傷痕是很難修復的。

2. 射手座

射手座在談戀愛的過程中，只要另一半犯了一點小錯誤，他們就會無限放大，認為兩個人並不適合，可是一旦和對方分開後，他們才會發覺感情本來就需要相互磨合，於是忍不住想和對方重修舊好，給予彼此的關係更多的可能性，但感情從一開始就必須珍惜對待，如今再回頭，對方搞不好早已開始新的生活。

3. 雙魚座

雙魚座在談戀愛時，總是願意為了另一半放棄自己的所有，就連原本的朋友可能關係也會越來越淡，導致他們在和另一半分手後，處於一無所有的狀態，這讓雙魚座更忘不了另一半的好，他們會用盡各種方法，只為了能夠和對方復合，讓兩人重寫一個美好的結局。

4. 摩羯座

摩羯座談戀愛後，就會將自己全部的真心都付出，如果沒有得到對方同等的回應，甚至最後還以「各走各路」的結局收場的話，他們的內心就會有所不甘，總是忍不住想要回頭去找舊情人，知道兩人之間到底哪裡出了問題，更希望可以藉機將感情修復。

5. 天秤座

天秤座在談戀愛前後的態度變化很大，在交往前常常說甜言蜜語，和對方撒嬌，他們的心中也堅信兩人可以有好的結果；交往後他們卻變得越來越敷衍，這樣的轉變讓另一半感到非常心累。但等到真正失去對方之後，天秤座才會開始後悔，想要重新挽回戀人，也想知道是不是只要自己多付出一點努力，這段感情的結局就會有所不同。

(中時新聞網)