12星座中總有天生多情的星座，對很多異性都維持著親密互動，搜狐網命理專欄就指出，以下4星座不僅熱愛遊戲人間，更擅長享受曖昧，以下就來看看哪些星座上榜！

▍射手座

射手座向來有著開朗外向的性格，在星座當中屬於最活潑的人，社交能力超強，跟誰都能聊，總能給人非常熱情好相處的印象，所以身邊朋友特別多，就連異性朋友也超多，並且他們天生就很多情、情史豐富，因此桃花運極旺，常常，花心又特別喜歡享受曖昧。

▍白羊座

白羊座性格活潑，也是12星座當中最為外向的星座之一，熱情似火，走到哪都能交到很多朋友，而且個性很大方，骨子裡有著強烈的虛榮心，喜歡打腫臉充胖子，在跟朋友們相處的時候，就算是沒錢也要裝大方，很享受被大家追捧簇擁的感覺，他們內心是一個很花心的人，天生就特別多情，喜歡幻想，在異性面前嘴巴也甜，是非常享受曖昧關係的星座。

▍天蠍座

天蠍座很會處理人際關係，跟各種各樣的人都能打交道，口才很好又嘴甜，能說會道，而且個性精明，擅長察言觀色，因此有著超強社交能力，總能得到很多人的喜愛，同時異性緣也特別旺，走到哪都能得到異性的關注和青睞，身邊總是不乏追求者和愛慕者，而他們非常享受被人追求，被人暗戀和愛慕的感覺，也喜歡跟不同的異性保持著曖昧的關係，因此，天蠍座是個天生多情的人。

▍雙魚座

雙魚座是12星座當中性格最溫柔多情的人，骨子裡浪漫到極致，永遠不能缺乏愛情，離了愛就活不下去，不僅喜歡幻想，有時候還有些不切實際，特別容易感情用事的人，不太會在意周圍的人的眼光，做事情隨心所欲，是個比較自我的人，而且情緒外露不會掩飾自己，天生多情，異性緣也超好，總是在不同的異性之間周旋，跟不同的異性關係親密，非常享受曖昧。

(中時新聞網)