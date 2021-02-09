美國疾病管制與預防中心（CDC） 周一公布，美國已有超過3200萬人至少接種過一劑新冠肺炎疫苖，相當於約10%的美國總人口。

這項截至周一早上6點的最新數據亦顯示，約950萬人已經完成輝瑞或莫德納兩劑疫苖的接種，相當於美國含領地在內約3%的總人口。

疫苗接種的進度因各州而異。阿拉斯加的接種進度居各州之冠，至少15%居民已至少接種過一劑，其次為西維吉尼亞州與新墨西哥州，至少已接種一劑的人口比例均為12%。

北達科他州與康乃狄克州約11%居民至少接種過一劑，而愛荷華、密蘇里、堪薩斯與阿拉巴馬的接種進度落後，已至少接種過一劑的人口占比都不到8%。

根據約翰·霍普金斯大學統計，目前美國新冠肺炎累計確診數超過2706萬人，累計染疫死亡人數逼近46.4萬人。

隨著疫苖接種持續普及，美國近來疫情明顯降溫，上周新增確診數與染疫住院人數雙雙創下最大跌幅，但CDC主任Rochelle Walensky提出警告表示，高傳染力的新變種病毒已經成為美國的威脅，可能逆轉近來確診數與住院人數下滑的趨勢，她並呼籲民眾接種疫苖，並持續戴口罩、保持社交距離與避免旅行及群聚。

CDC表示，截至周日美國感染英國變種病毒B.1.1.7的確診數累計達690人，南非變種病毒B.1.351確診數為6人，巴西變種病毒P.1確診數為3人。

(時報資訊)