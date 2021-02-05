目前就讀幼兒園的小小君（化名），與媽媽及姊姊寄居在鐵皮屋的小空間裡，年初媽媽罹患癌症，讓原本困苦的處境更顯艱辛，在這樣的環境下成長，小小君身形嬌小，經BMI前測未達該年齡層正常指數，自從成為展望會關懷的孩子，小小君達到該有的體重。

小傑（化名）爸媽離異後，媽媽帶著3歲的小傑和哥哥、姊姊與外婆同住，為了白天照顧孩子又須扛起家計責任，媽媽只能從事電影院夜班的清潔工，所得不多。豈料，媽媽因椎間盤突出必須開刀，外婆也突發車禍意外受傷，家中頓失收入來源。這段期間，兩人醫療費用、房租給付，甚至孩子們的三餐都陷入急迫。

台灣世界展望會評估並展開服務後，社工員提供民生物資，維持小傑家中基本三餐，另考量小傑與就讀小學的兄姊都值成長期，需要穩定的營養來源，提供「營養扶助金」替孩子們補充成長所需的營養。2020年，電影院因疫情暫時休止營業，媽媽失去了工作收入，只能積極的尋求其他工作機會，外婆向鄰居借地種菜、擔到市場販賣以減輕媽媽的負擔。

台灣世界展望會在去年透過營養扶助金、營養方案及社工員訪視關懷，共計幫助近3000名弱勢的學齡前兒童受益。台灣世界展望會透過「紅包傳愛，送孩子一份勇敢起飛的祝福」募集健康紅包、助學紅包、平安紅包、希望紅包，邀請愛心民眾關心下一代健康成長的需要，送出「健康紅包」幫助孩子健康發展，或透過「資助國內兒童」，陪伴孩子轉變生活，創造彼此生命相遇的感動，捐款可洽台灣世界展望會網站。

(中時 )