網紅潔哥（李秉潔）2019年嫁給交往18年的男友「岳妹」，並在去年正式升格為新手媽媽，她時常會在臉書分享育兒經，以及對與兒童相關的社會新聞發表看法，今日凌晨她突然在臉書無助發文，透露愛女FAFA不小心從床上摔落，崩潰地詢問，「我現在要不要衝急診？」

潔哥在臉書發文透露，半夜睡覺時，熟睡的女兒一個翻身，意外從床上約50～60公分高摔落，頓時痛得嚎啕大哭，潔哥連忙安撫愛女，FAFA才繼續熟睡，但她仍相當擔心，女兒會不會因此身體出現其他狀況，「桃園有什麼地方可以檢查頭部狀況嗎？我現在要不要衝急診？」

對此，潔哥感到十分自責，表示女兒平常睡相很好，因此床欄桿就沒有拉起來小床靠著大床睡，是因為她不小心睡著，才會沒注意到女兒的狀況，讓對方掉下床，字裡行間盡是對女兒的擔心，最後又再度詢問，「我現在要不要衝急診？」

潔哥育有一女FAFA。(圖/翻攝自潔哥臉書)

網友們紛紛分享自身經驗，「先去醫院檢查一下，後續要留意是否嗜睡、頭暈、噁心、嘔吐的狀況」、「今天不用睡了～要辛苦一些，先觀察有沒有嘔吐，過一些時間再叫起來喝奶，看看會不會嗜睡叫不醒。」而潔哥也報平安，表示女兒意識活動力都正常，頭也沒有瘀青或腫脹，並透露明天已經掛診，會帶女兒去詳細檢查。

(中時新聞網)