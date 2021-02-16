【1】撞籤老鼠精亂宋朝 2大媽祖廟解籤大不同

大年初四接神後，全台各地著名廟宇相繼抽出國運籤，從上上籤到中平籤皆有。但最玄妙的，是雲林縣北港朝天宮與嘉義縣新港奉天宮2大媽祖廟，昨不約而同抽中第59籤癸酉「老鼠精亂宋朝」，朝天宮解籤為中籤，奉天宮則認為是上籤；民俗專家指出，這種情況確實罕見。

【2】錦江艦除役 沱江艦加速量產接棒

服役26年的錦江艦這個月退役，這是錦江級艦首艘退役的軍艦，日後將由沱江級後續艦接棒。本來規畫是1艘換1艘，沱江級艦造好1艘，錦江級艦就除役1艘，但蔡總統要求沱江艦量產加速，提前於2023年造6艘。軍方官員說，1艘換1艘政策不變，仍按計畫進行。

【3】馬克洪：抗疫世界大戰需中俄疫苗

法國總統馬克洪在當地時間14日接受法國《星期日報》採訪時明確表示，要想戰勝新冠疫情就必須與中國和俄羅斯合作，抗疫的「多邊努力」，需要中俄研發的新冠疫苗。

【4】仍稱武漢肺炎 藍委批綠沉溺仇中

美國總統拜登要求美國政府不要再以「病毒起源地理位置」稱呼新冠肺炎後，前總統馬英九也呼籲蔡政府避免再用「武漢肺炎」一詞，卻遭民進黨圍剿。對此，國民黨立委李貴敏昨抨擊蔡政府，美國已進入希望兩岸開啟對談的拜登時代，民進黨政府不該繼續沉溺於川普的仇中路線。

【5】李宣榕談情先相處再相愛

李宣榕2020年事業大豐收，主演的戲劇《女力報到》受歡迎，新專輯《好好》也獲好評。迎接新年與浪漫的情人節，她在繽紛的馬卡龍寫下「牛年好好」、「春」、「福」等字，讓甜點好吃更增添喜氣，她也許下新年願望：「許願就是要許大的！我希望愛情、事業、家庭、親情、友情，所有的一切都可以好好的。」

(中時新聞網)