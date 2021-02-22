國內環保團體與桃園在地居民發起「搶救大潭藻礁公投行動」，連署狀況「告急」。國民黨智庫今天舉行記者會，呼籲民眾一起站出來支持連署該項公投，保護大潭藻礁。前立委陳宜民也爆料，台電人員向他透露，之所以在大潭藻礁場域興建第三天然氣接收站，是因為執政黨要求他們要在一年內設置好。

陳宜民指出，2018年他擔任立委時曾到當地考察，他詢問有沒有其他替代方案，天然氣接收站為何非大潭不可？台電人員向他表示，其他替代方案就是台北港，但台北港必須要花三年才能完成，執政黨要求一年內要完成設置天然氣接收站，所以要選擇大潭。

來自桃園的國民黨立委呂玉玲表示，當初是用政治黑手讓環評通過，且中油施工單位錯估海底深度跟海相的掌握不足，導致有部分藻礁已經被刮除，這些藻礁要花五百年才能復育，千年藻礁得來不易，政府一定要正視珍貴資產。

呂玉玲指出，桃園市長鄭文燦2014年要選市長的時候，當時就說要強力保護藻礁，說永不妥協，結果現在立場不同，選上了就不一樣，民間要推藻礁公投，卻看不到鄭文燦出來幫忙。呂玉玲也呼籲，請中油立即停工，還給桃園跟全國人民珍貴的自然資產。

國民黨立委吳怡玎表示，天然氣比燃煤碳排放少，但天然氣接收站一定要設在有藻礁的地方嗎？中油選擇在那邊設置只是因為時間的關係，政府如果有心，能找一個對環境傷害不大的地方設置接收站，我們也舉雙手贊成，她呼籲政府不應該「補小洞戳大洞」，造成珍貴生態破壞。

陳宜民表示，這次公投案很重要，需要民眾一起站出來支持，國民黨立委呂玉玲、吳怡玎、張育美、陳玉珍、蔣萬安及魯明哲服務處，目前都開放協助民間團體募集「搶救大潭藻礁公投行動」，民眾可以把連署書送到這些立委服務處。

(中時 )