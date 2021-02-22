在中、澳關係惡化下，大陸去年暫停進口澳洲大麥等多項產品，在僵局未解的情況下，大陸轉向阿根廷。最新消息指出，阿根廷預計今年對大陸的大麥出口量，將飆升至創紀錄的100萬噸，成為中澳貿易紛爭中大麥出口的最大贏家。

《路透》報導，阿根廷和大陸行業消息人士透露，隨著中、澳關係惡化，大陸對澳洲大麥課徵80.5％的高關稅，阿根廷大麥對大陸的出口量也跟著大幅增長，根據阿根廷農業部的出口報關數據，該國今年迄今售出的110萬噸大麥，幾乎全部銷往了了全球第二大經濟體大陸。

報導指出，阿根廷國際大麥經銷商Agustin Baque並預計，今年所有的阿根廷大麥，可能都會出口至大陸，他估計接下來幾個月中，大陸將再購買40萬噸阿根廷大麥；然而，阿根廷去年便向大陸出口了29.8萬噸的飼料用大麥，創下了當時的歷史紀錄。

此外，一名大陸消息人士表示，預計今年阿根廷將至少有90萬噸的大麥出口到大陸，而實際數量可能會更高。其他大陸消息人士則表示，在今年2至3月間，阿根廷預計將向大陸交付50萬噸大麥，其並表示阿根廷對大陸的大麥出口量激增，主要原因是為填補澳洲大麥的供應缺口，此外，大陸國內的玉米價格也很高，供應也很緊張。

不過，除了阿根廷以外，從中澳衝突、大陸對大麥的需求中受益的其他國家，還包括法國、加拿大和烏克蘭。

(中時新聞網)