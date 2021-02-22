國民黨主席將於7月改選，宣布參選的孫文學校總校長張亞中，在廣播節目向同樣有意參選主席的中廣董事長趙少康下戰帖，希望兩人在3月辯論兩岸關係。但資深媒體人韋安則認為，不用什麼路線辯論和理念調整了，因為早在他們倆辯論之前，新北市長侯友宜就已經給出了國民黨未來生存發展的最佳方案。
韋安今(22)日在臉書中表示，有意參選黨主席的趙少康，主張國民黨要進行路線大辯論。另一位要參選的張亞中，提及如果當選主席後，國民黨會保證提出一份足以使兩岸走向和平的具體方案。但他認為，這兩人實際上根本就不需要做甚麼路線辯論，因為從這兩年來的台灣民調中，就已經得出了國民黨路線的最佳解。
韋安指出，侯友宜曾表示，任何只要讓整個台灣能夠團結往前走，兩岸能夠和平，都應該盡心盡力。而「做好實事，團结臺灣，兩岸和平」這12個字，就是侯友宜所總結出來的「國民黨未來生存發展的最佳方案」。
韋安分析，「做好實事」，侯帶頭做，核心就是腳踏實地的專注在讓民眾生活變好，過好日子的事情。「團结臺灣」，國民黨一定要更加本土化，爭取中間選民的支持，不能再在同溫層反覆動員打底。「兩岸和平」，再好的發展，如果沒有「和平」，則一切歸零。
這兩年來，侯友宜秉持著這12個字經營著新北市，並且在六都中得到最高的支持度，不分藍綠皆獲好評，韋安表示，侯友宜雖然遠離政治，但其實對國民黨的困境了然於胸。
(中時新聞網)
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