曾獲選百大網紅寫真模特兒30歲鄭姓辣模，日前與好友祝女入住台中某三星級飯店，隔天一早尚在熟睡中，31歲陌生王男竟入侵站在床邊，見鄭女驚醒後落荒而逃。警方表示，王男供稱因見鄭女房門未關好奇進入，將依無故侵入住宅罪函送。

鄭姓辣模6日和祝女入住台中市某三星級旅館，隔天早上9時半左右她仍在睡覺，卻感覺有人要掀被子而驚醒，竟赫見陌生男子站在床邊，對方見狀奪門而出，鄭連忙追出大喊「你是誰」，男子表示「送喝醉的祝女回房」即連忙離去。

由於祝女當時赤裸醉倒浴室，鄭女怕被該男拍裸照趕緊報警，經調閱監視器發現，祝女友人送祝到房門口就離去，王男在走廊徘徊1分鐘後見四下無人，便開門進入房間，待了2分鐘倉皇離去。

警方與鄭女找到尚未退房的王男，他向警方供稱，當時見房門沒關好奇進入，強調自己「什麼都沒做」。警方表示，鄭女提告王男無故侵入住宅，警方將依法函送。

(中時 )