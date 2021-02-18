中華企業射箭聯賽3年選秀會今天登場，男、女狀元分別是許家豪與隋昀瑾，受到凱薩隊青睞的許家豪受訪時坦言還在「驚嚇中」。

這次選秀會共有34名（19男15女）選手參加，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤表示，今年將會落實主客場制，並和國際化接軌，朝著在知名地標前比賽的目標繼續努力，3月27日開幕戰就將在奇美博物館前盛大開場，並建立獎金制度，期待企箭三年有個好的開始。

企箭3年S型選秀（不分男女），去年第六名台中銀行隊首先選中的是前兩年效力於青年隊、奪得2019年世青射箭賽女團銀牌的隋昀瑾，對於自己能成為狀元后，隋昀瑾坦言沒想到，台中銀行隊教練張富鈞說：「昀瑾很有潛力，選秀名單出來時，我就認定是她了！」

國小二年級時原本練田徑跳高、跑步的隋昀瑾，小六時看到同學射箭，覺得有趣改練射箭，國一便拿到全中運個人第四，2018年全中運混雙銅牌，2019年全中運女團、個人賽雙金，2019勇奪世青賽女團銀牌。

目前就讀台北市立大學休閒運動管理學系一年級的隋昀瑾表示，前兩年披企業聯賽青年隊戰袍獲益良多，特別是在熟悉決賽場氛圍和心態的提升上有很大進步，期待有朝一日能跟學姐雷千瑩、學長湯智鈞一樣為國爭光。

國體大新鮮人許家豪是男子組中第一位被挑中的，直到選秀結束受訪時，他還是覺得很不真實，笑說：「還在驚嚇中！」企箭二年也是青年隊的許家豪表示，他很享受頂著壓力比賽的張力，期待下一屆奧運自己有機會射進代表隊。

中華企業射箭聯賽3年將於3月27日在台南奇美博物館隆重開幕，例行賽將從2年的10輪賽事增加至15輪，例行賽場次共計45場。

(中時 )