一名女網友的叔叔一家人長年住在美國，日前因疫情回來台灣，因此女網友18年來第一次見到叔叔的兒子（他的堂弟），竟然心生好感，某次她撿到一隻幼貓，拿給堂弟希望一起飼養，她還幻想2人就像夫妻般養育孩子，長久相處下來更加確定喜歡對方；許多網友則認為她根本只是愛帥哥，「大過年就在犯花痴」、「不要自作多情」。

該女網友在Dcard上以一篇標題為「我愛上了我弟…」發文表示，她的叔叔一家人長年在美國居住，她18歲以前沒有見過他們，日前叔叔一家因為躲避疫情回來台灣，而她第一次見到年僅17歲的堂弟，她說堂弟身材瘦高、長相斯文，起初雖然覺得對方有點高傲，但顏值確實有點高，「使我無意間會瞄上幾眼」。

女子意外愛上自己的堂弟，2人一起養貓之下，她竟幻想2人就像夫妻般養育孩子，網友看傻眼。（圖／翻攝自Dcard）

該女網友在寒假期間經常與堂弟相處，某天她在路上發現一隻幼貓，便把貓拿給堂弟，2人因此將貓養在地下室、共同照料貓，雖然貓有時不受控制，「堂弟依舊耐心的教他用貓砂和剪指甲，在一旁看得我不禁在心中腦補，我們倆好像夫妻」，2人也因此成為無話不談的朋友，「有時不小心與他對視，心中就會莫名的雀躍」，她說她知道此違反道德倫理，「想與他保持點距離，可真的好難」。

許多網友則留言，「你只是愛帥哥吧？」「大過年的，就看到有人在犯花痴」、「不要再做白日夢了還不如多買幾張刮刮樂刮」、「創作文」、「過年就在幻想真的好嗎？」、「你弟弟肯定沒有那個意思，請你不要自作多情」。

(中時新聞網)