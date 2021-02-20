最近變性網紅「罔腰」在網上分享超音波照，自曝有喜，消息傳開後有人認為是醫學奇蹟，獻上恭喜，但也有人認為是胡扯，引發兩極爭議。資深女星劉德淑過去上節目也自曝遇到醫學奇蹟，她當時停經一年多，萬念俱灰時，因身體不舒服才發現意外懷孕了，但她第一時間沒太開心，反而坦言：「我很怕」。

變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

劉德淑過去曾演出《天眼》，去年她上《新聞挖挖哇》自曝高齡生女經過，她表示35歲時跟老公說好要拚生小孩，就推掉許多工作全力準備當媽，結果3年過去，到醫院檢查，醫師說她的輸卵管很細，先天不容易受孕，兩人決定去做人工受孕，每天打針打到快沒地方打，還經歷了3次失敗。

劉德淑一度被宣告停經不可能再懷孕。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

劉德淑之後在朋友推薦下改找中醫，她說當時只要有人說哪位名醫有效，她就會立刻去求診，還為此買了煮中藥的機器，喝了8個多月有天突然生理期不來了，讓劉德淑有些緊張，回頭上醫院檢查，醫生竟跟她說輸卵管已經萎縮，是早發性的更年期，恐未來不能再懷孕，讓劉德淑聽聞在診間放聲痛哭。

一年多過去，劉德淑突然發覺自己有陣子胃很不舒服，起初檢查是膽結石造成，開刀拿掉後肚子竟意外越來越大，老公還嘲笑她肚子長蛔蟲，劉德淑某天心血來潮買了驗孕棒，才發現竟然是懷孕，醫生也直呼不可思議，當時孩子約19周大。

劉德淑早年曾演出《天眼》。（圖／中時資料照片）

劉德淑表示，知道自己終於心願達成當媽，她其實第一反應並不開心，因為自己才開過刀、打過全身麻藥也照了X光，令她不禁跟另一半說：「我寧願不要有小孩，也不要生一個不正常的」，幸好後來產檢寶寶都很正常，生下後也很健康，如今女兒已經亭亭玉立，長得很漂亮，也讓劉德淑夫妻相當欣慰。

(中時新聞網)