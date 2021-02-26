一名在花蓮某大學大學就讀碩士胡姓男子，108年約大學女同學A女外出用餐，事後又帶著A女回到學校領取自己碩士畢業證書，雙方還前往鯉魚潭散步，未料卻趁載A女返家，趁她在車上閉眼休息，竟伸出淫爪搓揉女方胸部以及下體，A女憤而報案，胡男被依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元定讞。

根據判決書記載，胡男與A女兩人為大學同學。民國108 年8 月31日12時許，胡男與A女在花蓮市區共進中餐後，胡男開車載A女前往就讀大學，原欲領取自己的碩士畢業證書。

但抵達學校後發現因學校行政人員未上班，雙方只好放棄，當時胡男向A女提議，可以前往位於花蓮縣壽豐鄉之鯉魚潭風景區散步，A女答應後就並搭乘男方駕駛之小轎車前往。

當天晚上6點多，胡男駕駛車輛載A女回家，但女方說想在車上休息一下，並閉上雙眼小睡，但實際上僅是閉眼，胡男卻以為A女已熟睡，竟色慾薰心，多次停靠於路旁，先後以手隔著女方之襯衫觸碰甲女之胸部側邊，測試對方。

當時A女相當害怕，擔心遭受不利，假裝裝睡，胡男這時得寸進尺，直接解開襯衫釦子後，伸手入內將內衣撥開揉捏A女之胸部，又隔著A女之外褲摸下體。A女回到家後立刻向母親哭訴，並陪同報案。

花蓮地院審理後，審酌胡男為滿足自己性慾，違反女方意願猥褻，致女方感到嫌惡且心靈受創，考量他犯後坦承犯行，且與女方達成和解，並由女方給予同意自新機會，因此從輕量刑，審結依乘機猥褻罪處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另予以緩刑2年機會，但緩刑期間須付保護管束。

(中時新聞網)