在這個薪資凍漲、物價齊飛的時代，不少民眾將中獎希望寄託在每兩個月開獎一次的統一發票，不過日前就有一位女苦主透露，自己統一發票中獎了，可是卻發現發票上的油墨只印了一半，擔心無法順利兌獎，貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人解答。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO文表示，在整理發票兌獎時，赫然發現中獎了，但是仔細一看，卻發現上頭的油墨只印了一半，而自己拿到發票的當下竟渾然未覺，「天啊！我怎麼會這麼粗心，怎麼都沒發現加油站的店員給我發票時，是剛好發票已經到底了」。

畫面中可見，原PO附上的發票除了日期、時間與發票號碼之外，底下明細一片空白，讓她崩潰直呼，「這樣好像無法領耶，眼睜睜看著錢飛走了，是要叫我跟上帝領獎嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「這是放太久，熱感應字不見了嗎」、「國王的發票」、「下次刷載具就不用煩惱了」、「去申請載具吧很方便，電子發票都可以存進去，也會幫你對發票，中獎可以設定轉存摺，或是去超商用機器印出來」。

不過也有內行人提出解方，「可以回當初加油的地方開印證明，類似明細的東西，跟著發票一起還是可以領獎」、「發票可以補發啊，只要知道在哪裡消費的」、「發票可以補印，正本要留著就好」、「如果忘記加油站的話，可以打電話到國稅局查發票號碼，就知道是哪一家的」。

財政部官網明確指出，依統一發票給獎辦法第11條第1項第3款規定，發票若破損不全或填載模糊不清、無法辨認者，原則上不得兌領獎金，但如經開立發票的營業人證明其收執聯與存根聯所記載事項確屬相符經查明無訛者，仍可給予獎金。