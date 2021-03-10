戴愛玲在10日凌晨驚喜發布將舉辦戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會。這次也是突破自己開唱紀錄，將一連3個週末分別在北中南三地開唱，分別是5月22日在高雄SPERO首唱、緊接5月29日在台中Legacy及6月6日最終場回到台北華山Legacy。

出道邁入第19年，戴愛玲去年終於圓夢在台北國際會議中心舉辦「愛戴」大型售票演唱會，獲得佳績，這次在製作會議前，戴愛玲還特別與經紀人、導演各自閉關一周，在面對面進行歌單比稿，希望激盪出新火花。本身家鄉在屏東的她，對於可以回到南部高雄開唱特別期待。自嘲「歌單」這一題最為燒腦，她形容「準備歌單一直是我最煩惱頭痛的，不會只是限制在唱自己的歌，曲目爆量這是肯定的，代表給大家滿滿誠意，真的會有不同的巧思，秘密都不能先說，大家趕快把我的票搶光光」，據了解每場演出歌單都會有彩蛋歌曲。

演唱會名稱取為「公主樂未眠」，她坦言作息比較夜貓子的生活，有時候半夜睡不著覺，還會爬起來做有氧運動、仰臥起坐等讓自己身體疲累才好入睡。她近來持續運動維持體態，過年期間體重還不胖反瘦，她自我要求：「演唱會前3個月，就要開始加強運動、過年回屏東有去爬山增加有氧，希望把各個狀態維持好，給大家最好的戴愛玲。」 戴愛玲演唱會門票將於3月20日中午12點於UDN售票網正式開賣。

(中時 )