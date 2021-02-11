美國總統拜登在美東時間10日與大陸領導人習近平通話，對此國民黨立委曾銘宗分析，在中國的舊曆年前夕雙方領導人通話，顯示大陸與美國未來對抗程度將低於川普時代，且會處於既競爭又合作的關係，因此台灣不能再走過往徹底依靠美國與大陸對抗的路線，需爭取與大陸對話來確保台海和平。

曾銘宗分析，固然大陸與美國的競爭關係一定會繼續存在，因為涉及雙方在世界霸權的爭奪戰，從GDP看，去年大陸15兆美元，美國21兆美元，大陸已經是美國的71％，依照英國智庫最新預估，2028年大陸的GDP就會超越美國，因此美國會希望能壓制大陸，未來雙方競爭態勢無可避免。

但曾銘宗提醒，相比過去川普時代，如今大陸與美國除了競爭之外，還會有一部分的合作，可以看到拜登政府上台後美國對台灣的相關談話基調，又回到過往一貫奉行的一中政策，也希望台灣與大陸對話，因此台灣不宜再繼續採行過去幾年一面倒依靠美國，拒絕與大陸溝通的政策。

曾銘宗指出，對話是雙方的事，所以台灣要適度表達善意，相對的大陸也要對台灣採行更友善積極的態度，才有助於重啟對話，乃至於兩岸關係乃至整個亞太地區的進一步穩定發展。

國民黨立委陳以信也指出，時隔11個月後大陸與美國雙方領導人再次對話，藉此拜登親自確認他對中國大陸的政策，美方聲明中最重要的字眼是「接觸」(engagement)又回來了，這也是過去歐巴馬時代對大陸政策的主軸，包含了競爭又合作的關係，相對的川普時代最後兩年對大陸採行圍堵(containment)政策。

陳以信表示，儘管香港、新疆等問題仍存在，但如今美國政府決定調整對中國大陸採行的政策途徑，從對抗走向競合，這時對台灣而言，兩岸關係也必須隨之調整，蔡英文總統在小年夜的談話，對大陸釋出若干善意，其實就是回應拜登最新的中國大陸政策，不過她回應的內容是說給華府聽的，不是給北京聽的，因為她提出的內容還不足以讓北京滿意。

(中時 )