躲過國會彈劾案的美國前總統川普開始展開政治反擊，16日發表聲明要共和黨人換掉先前曾公開與他撕破臉的參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），嗆他是「不苟言笑、一臉憂鬱的黨派駭客，跟著他的參議員，不會再次贏得選舉的」，同時誓言要大力支持認同「讓美國再次偉大」運動的成員們，換掉那些支持彈劾案、背叛他的議員。

綜合美國有線電視新聞網與美媒《國會山莊》報導，在川普教唆川粉闖國會後，川普任內在國會重要的政治盟友麥康奈一度與他決裂，並指出川普要替國會動亂負責，「他灌輸暴徒謊言」，「暴徒們是受到總統及其他權勢人士的煽動，他們企圖利用恐懼及暴力」。不過，在參議院對彈劾案投票時，雖然麥康奈稱川普必須負責，但仍投下無罪一票。

不過好鬥的川普並未因麥康奈投下反對彈劾而有意與他和解。他在聲明中指出，只要像麥康奈這樣「缺乏政治洞察力、智慧、技巧」的政客還在黨內當領袖，共和黨永無翻身機會，且麥康奈從來無法完成需要美國所需做的、或者對的事。

此外，川普也揚言若有必要且適當成熟時，他在初選中將支持那些認同「讓美國再次偉大」以及「美國第一」的人們，並強調自己的「美國第一」政策才是贏家，絕對不是「麥康奈圈內人優先」與拜登的「美國最後」。

另外，《每日郵報》也指出，麥康奈與大陸的關係也成為川普痛批之處。川普在聲明中嗆他在大陸問題上缺乏公信力，且他的家族持有大量的陸商業股份，在美國面臨大陸巨大經濟與軍事威脅，麥康奈毫無作為。

(中時新聞網)