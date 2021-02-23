世界貿易組織（WTO）今天同意成立爭端解決委員會，討論美國要求香港進口商品標示「中國製造」（Made in China）的新規定。

日內瓦貿易官員表示，世貿組織爭端解決機構（Dispute Settlement Body, DSB）接獲香港第2度申請，要求成立委員會，「針對美國關於商品製造來源標示要求做出裁決」。

1月25日香港首度在世貿組織遞出申請要求仲裁，卻遭美國攔下。根據世貿規定，第2次遞出申請，實務上就會自動受理，但因世貿組織解決貿易爭端通常會耗費數年，此事還遠遠稱不上接近解決。

去年7月，北京對半自治的香港實施港區國安法後，時任美國總統川普宣布結束美國對香港的優惠待遇。

1個月後，美國海關宣布，從香港進口的商品必須標示「中國製造」而非「香港製造」。這項規定於去年11月生效。

香港表示，這項措施不符世貿多項規範，包括原產地規則協定以及技術性貿易障礙協定。

香港表示，美國的規定「專斷、片面、不必要、無理」。

(中央社)