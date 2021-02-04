日本台灣交流協會邀請超過如伊藤潤二、弘兼憲史等100位日本知名漫畫家，親自繪製簽名板，並收集多部漫畫作品複製畫於台北國際動漫節展出，表達對台灣的感謝。（王寶兒攝）

2021年為日本311震災10周年，即便10年過去，許多日本民眾對台灣人的援助都還是十分感謝。日本台灣交流協會邀請超過如伊藤潤二、弘兼憲史等100位日本知名漫畫家，親自繪製簽名板，並收集多部漫畫作品複製畫於台北國際動漫節展出，表達對台灣的感謝。

日本台灣交流協會表示，10年前311東日本大地震發生之時，台灣對日本無私的伸出援手，至今日本各地民眾心中仍充滿了感謝。希望往後也能透過漫畫家們的作品，繼續與台灣漫迷真摯交流。

超過百幅的日本漫畫家簽名板，在展場吸引漫迷駐足排隊欣賞。《抓狂一族》漫畫家浜岡賢次畫上主角大澤木小鐵，特地用中文寫道：「謝謝台灣，希望大家都能樂在其中。」包含《蠟筆小新》工作室、伊藤潤二、弘兼憲史、《惡魔奶爸》漫畫家田村隆平、《工作細胞》漫畫家清水茜、《BEASTARS》漫畫家板垣巴留等人簽繪板，也都現身於展區。

除帶來日本漫畫家的感謝，日本台灣交流協會也在網路上募集短文，希望能蒐集台灣民眾關於東日本大地震的相關回憶，締結更強而有力的牽絆。

(中時 )