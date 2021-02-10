風靡60年代的漫畫英雄《諸葛四郎》，歷經逾50年，今年將以3D動畫電影《諸葛四郎-英雄的英雄》面貌，讓這位深植於四、五年級生心中的本土英雄，再現世人前。電影製片、已故漫畫家葉宏甲之子葉佳龍表示，爸爸其實就是他的英雄，期盼這部電影讓小朋友看見英雄的真諦。

漫畫裡的諸葛四郎與真平，總是憑藉矯健身手及聰明頭腦，度過一切難關，但英雄一定是勇敢又厲害嗎？葉佳龍表示，每個人其實都不完美，但只要努力去做自己所能及的事情，一起合作，就是英雄的英雄。這部電影能誕生，同樣是因來自不同地方的各路英雄相助。片名道出故事不同層次的涵義，也是獻給爸爸的肯定。

由葉宏甲創作的漫畫《諸葛四郎》，1958年於《漫畫大王周刊》連載，以諸葛四郎大戰魔鬼黨的故事，迅速走紅，隨後接連推出決戰黑蛇團、大鬪雙假面等系列故事，儘管出版環境已日趨封閉，但葉宏甲不氣餒，還自立出版社，就是要繼續說故事。直至1969年，他無法再於國立編譯館的審查規定下自由創作，才決意不再繼續畫諸葛四郎，1974年因中風正式退休。

雖因中風而左手不便，但葉宏甲其實於1990年過世前，仍不斷嘗試以還能活動的右手畫畫。葉佳龍曾表示，「我們小孩早就放棄了，以前都會勸他不要再畫，好好退休，但我現在才深刻了解，他是一個英雄，即使知道會失敗，不會成功，但還堅持的去做，這才是真正的英雄。」

2017年紙風車劇團將《諸葛四郎》改編為舞台劇，至今已於全台巡演33場，累積近6萬人次觀賞，漫畫體現的俠義精神依然不變，擄獲老中青跨世代觀眾的心。在葉佳龍努力下，促成電影《諸葛四郎－英雄的英雄》誕生，將採紙風車劇團舞台劇文本，加入現代動畫元素，由林于竣編劇且和莊永新擔任雙導演，共同打造全新的諸葛四郎。

(中時 )