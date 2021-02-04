賀歲強檔《角頭—浪流連》於電影首映後舉辦Afterparty，鄭人碩及黃騰浩拋開包袱展現要好感情，現場大玩隔空吻，黃騰浩表示：「當作是人碩為粉絲許下的承諾做演練，破億要親吻十位粉絲，我們先來暖身一下。」引起現場尖叫連連。鄭人碩帶頭向現場所有工作人員舉杯：「感謝監製宏哥（張威縯）以及所有工作人員！2月5日將熱血上映，我們一起集氣希望《角頭—浪流連》能大紅大紫，喝得越醉表示票房會越好，今晚不醉不歸！」柯叔元也親切搭著工作人員的肩膀：「感謝所有的工作人員，大家辛苦了，期望《角頭—浪流連》能夠稱霸春節檔期，大家跟著我一口乾了！」高捷甚至手舞足蹈表示：「今天是立春非常好的日子，大家重新聚在一起為電影集氣祈福，我們過年持續加油，跑個幾十場映前映後，拿下票房亮眼成績，今天好好玩個夠吧!」

《角頭—浪流連》首映會後，眾多名人紛紛大力推薦，金獎名導瞿友寧表示：「剛看完《角頭—浪流連》過程中不時被兄弟電影打動，新銳導演姜瑞智拍的實在好看，角頭一部比一部更好看，相信成績也會一步一步的好，在這裡頭不只看到打打殺殺，看到更多人情世故，為了想守護的家庭、想守護的人做了更多的努力，非常推薦闔家觀賞，在春節絕對是強檔國片！」安心亞觀賞完立刻雙手比讚直呼，對角頭從未失望過：「還是一樣好看！」懷秋也分享：「一直以來看過角頭1、2，都是體現剛硬的部分，這次浪流連完整詮釋出男子漢柔情的成分，非常厲害希望2月5日大家一起進戲院支持《角頭—浪流連》！」是元介也讚：「這次看到很多霸氣熱血、費洛蒙的場面外，還有更多情感的部分，深深打動了我！」李迪恩表示：「在這裡看到許多角頭不一樣的情感，角頭兄弟情非常動人、導演非常細膩。」嚴正嵐害羞表示：「好多養眼的鏡頭，吃了很多龍哥（龍劭華）的冰淇淋，好害羞啊！」電影《叱咤風雲》製片人彭小刀、演員昆凌、曹佑寧、范逸臣、高英軒也大讚今年賀歲強檔必看《角頭—浪流連》，一起進戲院浪流連！

電影《角頭—浪流連》將在過年期間持續走跳拜票。角頭大軍將於2月6日前往熱情都市高雄舉辦「愛的浪流連」活動，演員們將在當地咖啡店快閃擔任一日店長，演員也將親臨電影院與觀眾做映後互動，2月7日也將在西門町遊街發「一元復始」紅包，回饋熱情支持的觀眾及粉絲。《角頭－浪流連》將於2月5日正式上映。

(中時 )