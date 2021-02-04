下周就要過農曆新年，但日前傳出因疫情影響引爆退房潮，交通部鼓勵大家出遊或待在家別出門？交通部長林佳龍表示，只要落實防疫新生活，就能正常生活，包括出遊，觀光旅遊業也共體時艱把防疫做好，保障旅客安全；且春節孝親專案反映不錯，目前已有上千人申請。

林佳龍說，因疫情升高，有院內感染，大家嚴陣以待，但目前為止控制很好，尤其是交通部負責觀光業的主管機關呼籲大家落實「防疫新生活」才能過正常生活，包括出遊，也能讓國內旅遊市場維持一定熱度，才不會讓之前紓困、振興的效果突然急凍。觀光旅遊業要共體時艱，把防疫做好，保障遊客的安全。

談及春節孝親專案的執行效果，林佳龍說，經過了解到目前反應還不錯，尤其最近因集中在春節疏運重點是北部六縣市為主，目前來申請已經上千人，每位申請者長輩55歲以上，過一夜補助1500元，最多3天，相當具吸引力，特別有些觀光飯店還加碼提出優惠，結合好的年夜飯、搭乘觀巴出遊，都可讓在北部的年輕人招待長輩過年來北部，配合疏運外，事實上北部很多旅遊景點，也值得在過年期間選擇。

(中時 )