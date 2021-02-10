中廣董事長趙少康近日表態擬參選國民黨2024總統大選，為政壇投下震撼彈。讓民進黨的總統大選人選連帶成為討論話題，談及綠營有可能出線的四天王，著名命理師詹惟中以撲克牌測算分析，行政院長蘇貞昌目前已經被淘汰了，交通部長林佳龍將有一個「開低走高」的開局，桃園市長鄭文燦這段時間會比較焦頭爛額，副總統賴清德是最有機會的。

風水國師詹惟中。（圖/本報資料照，范佐意攝）

命理師詹惟中指出10日受邀出席《東森財經新聞》「57金錢爆」，談及民進黨內「四大天王」誰最具天選之人命格？詹惟中以撲克牌來隨機抽測評論四人運勢，分別是桃園市長鄭文燦、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台中市長林佳龍，鄭文燦獲得梅花Ａ，賴清德獲得紅心Ｑ，蘇貞昌獲得黑桃7，林佳龍獲得紅心A。

副總統 賴清德。(圖/本報資料照)

詹惟中解釋，黑色代表困難多多、紅色代表有錢、有勢力、有愛心，有3個人都很厲害，只有蘇貞昌沒有，他解釋，蘇貞昌因為佔有慾很強，卻沒有辦法打贏前面幾人，所以他目前是被淘汰的，再來就是鄭文燦，黑梅花代表他最近狀況蠻多，但因為他在桃園執政施政蠻好的，深得民心，整體不差，卻不代表在2024年能拔得頭籌，因此，這段時間會焦頭爛額。

對於賴清德，詹惟中說，以目前形勢來看，他機會是最大的。談及林佳龍，他認為林佳龍將有一個「開低走高」的開局，會有一個「反敗為勝」的機會。他認為，目前第一還是賴清德，第二名是林佳龍，第三名是鄭文燦，第四名是蘇貞昌。

最後，談及2024大選(兔)年，藍綠白「三腳督」，國民黨趙少康、民進黨鄭文燦、民眾黨柯文哲誰能勝出？詹惟中說，若以十二生肖和姓名學來看，趙少康的生肖老虎與兔年是「三會」，有加分，本身屬豬的柯文哲與兔年也是「三會」，一樣是三合加分，屬羊的鄭文燦亦同，因此三個都加分。

他提到，柯文哲本身帶一個「口兔有窩」代表出頭，但兔有四隻腳，他斷了兩隻腳，他會比較辛苦一點，鄭文燦名字命中帶火，代表熱情不減有火木相生的機會。最後，談及趙少康名字，他表示，趙少康帶一點、帶寶蓋，帶兩個水，都是加分的。若三人比較來看，趙少康不會弱太多，但還是要看副手是誰。

財神寵兒4生肖運勢旺 詹惟中曝吸金大法

(中時新聞網)