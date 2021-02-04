馬上就要過年，加上日前有院內感染讓防疫升級，今年是否不會像往年那麼塞？交通部長林佳龍說，「應該還是會很塞」，因疫情讓一些人選擇自駕，國道、公路系統疏運壓力非常大，交通部在過去基礎上推出包括國5、蘇花改有大客車專用道、連結在地有腳、有票價優惠，過去一年多來已完成3條主要公路，特別是台61線西濱快可做為南北向，國1跟國3的替代道路，南迴公路也可到台東，由高雄出發可紓解從台北到宜蘭東部的塞車。

林佳龍鼓勵大家多利用資訊平台1968、幸福公路APP，掌握即時路況、分流，包括：時間、運具、路線等分流；行政院已將春節連假時間統一，從小年夜10日起放假，讓返鄉、出遊國人可分散。

指揮中心已宣布春節連假將對景點、主題樂園做人潮管制，交通部跟指揮中心溝通後，決定不再使用去年1968APP熱點人潮警示燈號，加上又要兩周前變更，現在APP已增加國道服務區的停車資訊，無法容納更多資訊。

林佳龍說，APP主要是顯示國道、公路系統的行車資訊，景點實在太多，除交通部觀光局所屬國家風景區、觀光遊樂業外，還有農委會、內政部等，每個部會都要把資訊做正確即時提供，避免誤導。這次各部會都會負責主管業務，交通部會協調，讓用路人方便取得資訊。

(中時 )