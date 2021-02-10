台南市將軍區一座小村「將庄」舉辦藝文展，竟然邀到17位藝術創作家參展，其中不乏重量級人士，例如旅法藝術家吳庚寅、台南市大木作傳統工藝匠師吳權坤，藝文展吸引了許多民眾參觀，好評如潮。

10日起於將軍區金興宮保生大樓舉辦的「2021將庄人藝文聯展」，是將庄出身的前監察委員吳豐山所發起，由將庄人藝文聯展籌備會與將軍社區發展協會聯合主辦，邀到庄內17位藝術家參展，加上將軍國小學童的繪本原稿，展出近百件書法、國畫、水彩、油畫、壓克力畫與攝影及木作作品。

展出作品還包括知名攝影家吳淵源作品，吳淵源曾任台南市美術館典藏委員，多次獲全國美展獎項，作品也經常為中央機管使用，作為宣傳台灣之美。

參展作者之一吳夏雄建築師則為在地詩人世家吳新榮的四子，吳夏雄曾任全國建築師公會理事長，本次展出他攀登喜馬拉雅山時拍攝的作品，是難得一見的精彩風景。

其他參展者包括陳昱廷、吳幸雄、念綉緞、吳耀木、吳秀吉、吳土川、吳天庇、吳國派、陳志斌、陳彥伶、游經祥與陳志仰等人，每件作品背後都有精彩的故事，有興趣的朋友即日起至2月19日可至將軍區金興宮保生大樓參觀。

(中時 )