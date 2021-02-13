南港產業聚落近年發展快速成形，三井Lalaport可望於今年完工開幕，未來還有潤泰創新「南港之心」公辦都更案、富邦人壽大南港案及總銷千億超級大案「世界明珠」坐鎮，交通方面則有南港高鐵宜蘭延伸線，讓南港建設利多話題源源不絕，帶動周邊房市持續向上。新美齊集團近期於南港經貿園區新推案「新美齊心居」，開案2個月即熱銷8成。

「這一帶變化很大，新大樓一直蓋，房價漲很快，人家說是下一個信義計畫區，大家都說房價高買不起，但新房子一下子就賣完。」在南港車站固定排班載客的司機邊說邊搖頭，直呼「看不懂」。

其實自台北市政府2015年啟動「東區門戶計畫」後，南港就以高速朝向「軟體、會展、交通、新創、生技」等五大功能發展，以最早啟用的南港軟體園區來說，已吸引346家企業、超過22,000人進駐，年產值高達6,400億元。除了南軟，「南港經貿園區」還包括中信金總部、南港展覽館，未來還有台肥C3總部、漢來飯店、大聯大總部皆座落於此。

南港展覽2館於2019年正式啟用，後方可見中信金融園區及南港軟體園區辦公大樓。（圖／台北南港展覽2館官網）

看準龐大人潮、錢潮匯聚，也吸引Global Mall、CITYLINK在南港車站開設商場，中國信託金融園區內也規畫複合式商業空間，提供餐飲、生活、購物等服務，今年更將迎來LaLaport商場完工開幕，預計打造逾4萬坪的賣場，約有250家廠商進駐，其中涵蓋影城、日式零售、餐飲與親子樂園等，再度催化周邊房市熱度。

新美齊集團於南港經貿園區內的新推案「新美齊心居」，產品規劃1~3房，坪數15~34坪，每坪開價95~100萬元，總價1480萬元起，去年12月開案，短短2個月已熱銷8成。業者表示，購屋客多為電子科技、生技、金融、貿易等白領階級，甚至有台中跨區購屋，除了看好區域發展前景，新美齊的品牌力也是住戶買單的關鍵。

專家認為，南軟有不少高薪工程師，且該案小坪數低總價規劃，總價還算在一般受薪階級可負擔範圍，相較過去周邊多是5千萬以上高價案更貼近市場需求，再加上總戶數僅54戶，短時間去化並非難事。

台北市政府目前正積極規畫南港產業發展三箭－生技、會展、新創，預估完成後年產值將可翻3倍；目前南港車站已是三鐵共構，「南港轉運站BOT案」預計2025年完成啟用，高鐵宜蘭延伸線預計2035年通車，屆時南港將成為北台灣最強交通樞紐。專家認為，在一波波建設與投資案助攻下，未來南港含金量將和信義區和台北車站不相上下，雖前幾年房價出現波動盤整，但長期來看支撐房市上揚力道仍是非常強勁。

(中時新聞網)