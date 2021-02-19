為提升國民黨青年支持度，預計於2022年議員選舉實施「青年黨改計劃」，讓現任議員與新人一起初選競爭。有意參選台北市第3選區松山、信義議員的前國民黨青年團團長田方倫表示，第2選區內湖、南港將上演「大亂鬥」，除了現任議員陳義洲確定退休，恐有2位藍青年爭位，台北市副市長黃珊珊的助理陳宥丞也將參選，重點是當選立委的高嘉瑜，在當地1人票數足當選2人，讓內湖、南港陷入「三國鼎立」態勢。

田方倫17日接受香港媒體《中評社》訪問表示，自己去年在國民黨中常會就提議青年改革計劃，要求讓年輕人有加入初選的機會，不一定要提名，但起碼要給年輕人進場的機會；當然若現任太優秀了，把挑戰的年輕人打倒，那就是挑戰者能力不足，不必為了年輕化而年輕，至少要給年輕人一個公平競爭的機會。田主張，初選應當給35歲以下和首次參選者加權。

田方倫分析目前各選區態勢，以第6選區大安、文山為例，民進黨擬推財團小開陳聖文，綠營在這一區最多有5席，但在苗博雅與林穎孟的分票下，民進黨在上屆僅剩3席；目前國民黨有7席，若羅智強要參選台北市長就須退出，上屆落選的前新黨議員陳彥伯已經回國民黨，可能去爭取現任新黨議員李慶元的席次，雖目前已有李柏毅、鍾沛君、耿葳3位現任青年議員，但因是藍營票倉，國民黨內規劃還有1席空間會推派青年，謠傳有藍營政二代欲參選。

話鋒一轉，田方倫直言，第2選區內湖南港則將上演「大亂鬥」，現任國民黨議員陳義洲已確定退休，由其辦公室主任、內湖區青工會會長張煥霖接棒，而內湖區黨部副主委藍恭唯也有意參選；在地深耕許久的黃珊珊的助理陳宥丞有意參選，黃必將傾全力支持；民進黨雖本屆只有2席，但因高嘉瑜當選立委之故，且高在當地的實力非凡，票數足以當選2席議員，所以該區將陷入「大亂鬥」狀況，而且是「三國鼎立」（國民黨、民進黨、黃珊珊）。

(中時新聞網)